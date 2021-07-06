Украинский футболист потратил 1000 долларов на виртуальный нож в CS:GO (видео)

Известный украинский футболист, полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко в интервью Виктору Вацко признался, что любит играть в компьютерные игры. Хавбек не только получает удовольствие в виртуальном мире, но и тратить там реальные деньги.

В ходе беседы с известным комментатором Виктор рассказал, что сейчас проводит в игре мало времени - 2-3 часа в день, а дома у него есть специальная комната с компьютером, где он любит проводить время. Вацко удивился, узнав, что в играх можно тратить большие деньги и задал вопрос футболисту о его тратах в виртуальном мире. Коваленко заявил, что не будет называть всю сумму, потраченную в Counter-Strike: Global Offensive (Трехмерный шутер "стрелялка" с видом от первого лица, - прим. ред.), отметив, что однажды он купил нож в игре за 1000 долларов.

"Ты бегаешь (в игре прим. ред.) красивый. У тебя красивый нож, пистолет, автомат", - объяснил покупку Коваленко.

Кроме того, полузащитник "Аталанты" рассказал и о других игроках в CS:GO в сборной Украины, которые также любят потратить деньги в игре.

"Зубков, Зинченко. Они также ножи покупают за тысячу долларов? А как ты думаешь", - с улыбкой ответил футболист.

"Телеграф" напоминает, что Коваленко из-за повреждения не попал в финальную заявку сборной Украины на Евро-2020, где наша команда добралась до четвертьфинальной стадии.