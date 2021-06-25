В Италии нашлась команда, готовая приютить Коваленко

Украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко не сумел навязать достойную конкуренцию основным игрока бергамесков и, вероятнее всего, покинет "Богиню" как минимум на один сезон. Об этом сообщает tuttoatalanta.

По информации источника, главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини пока не видит перспектив у игрока, поэтому футболиста могут либо продать, либо отдать в аренду. Сообщается, что в услугах Коваленко заинтересовался другой клуб Серии А - "Болонья", которая может взять хавбека на время, либо оформить полноценный трансфер. Примечательно, что "Болонья" интересовалась Виктором еще в апреле.

"Телеграф" напоминает, что Коваленко присоединился к "Аталанте", покинув "Шахтер" за полгода до окончания контракта. Сумма трансфера составила 600 тысяч евро. В сезоне 2020/21 25-летний полузащитник принял участие в 12-и матчах, забив 4 мяча. Однако за "Богиню" украинец сыграл только три минуты в Серии А.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Гасперини но собирается держать Коваленко в клубе.