Скачать
Пятница, 25.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Ломаченко рассмешил соперника на первой дуэли взглядов (видео)
Ломаченко рассмешил соперника на первой дуэли взглядов (видео)
Президент "Реала" заявил об открытой Суперлиге
Президент "Реала" заявил об открытой Суперлиге
Германия едва не вылетела с Евро-2020: видеообзор матча с Венгрией
Германия едва не вылетела с Евро-2020: видеообзор матча с Венгрией
Футболист "Динамо" похвастался тремя трофеями, сыграв 9 минут в сезоне (фото)
Футболист "Динамо" похвастался тремя трофеями, сыграв 9 минут в сезоне (фото)

В Италии нашлась команда, готовая приютить Коваленко

В Италии нашлась команда, готовая приютить Коваленко
Обновлено 11:00 Сегодня Телеграф Фото: Instagram vitykovalenko

Украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко не сумел навязать достойную конкуренцию основным игрока бергамесков и, вероятнее всего, покинет "Богиню" как минимум на один сезон. Об этом сообщает tuttoatalanta.

"Больше всех": стала известна зарплата Коваленко в "Аталанте"

По информации источника, главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини пока не видит перспектив у игрока, поэтому футболиста могут либо продать, либо отдать в аренду. Сообщается, что в услугах Коваленко заинтересовался другой клуб Серии А - "Болонья", которая может взять хавбека на время, либо оформить полноценный трансфер. Примечательно, что "Болонья" интересовалась Виктором еще в апреле.

"Телеграф" напоминает, что Коваленко присоединился к "Аталанте", покинув "Шахтер" за полгода до окончания контракта. Сумма трансфера составила 600 тысяч евро. В сезоне 2020/21 25-летний полузащитник принял участие в 12-и матчах, забив 4 мяча. Однако за "Богиню" украинец сыграл только три минуты в Серии А.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Гасперини но собирается держать Коваленко в клубе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 266

Все по теме:

Футбол, ФК Болонья, Виктор Коваленко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинцы оригинально поблагодарили шведов за выход в плей-офф Евро-2020 (фото)
02 Ломаченко рассмешил соперника на первой дуэли взглядов (видео)
03 Президент "Реала" заявил об открытой Суперлиге
04 В Италии нашлась команда, готовая приютить Коваленко
05 Футболист "Динамо" похвастался тремя трофеями, сыграв 9 минут в сезоне (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь