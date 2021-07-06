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Вацко рассмешил Коваленко издевательским вопросом (видео)

Вацко рассмешил Коваленко издевательским вопросом (видео)
15:35 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Известный комментатор Виктор Вацко взял интервью у футболиста "Аталанты" и сборной Украины Виктора Коваленко. В ходе беседы спортивному журналисту нелепым вопросом удалось рассмешить игрока.

В Италии нашлась команда, готовая приютить Коваленко

Вацко попросил Коваленко сравнить чемпионаты Украины и Италии. Полузащитник отметил, что против "Шахтера" и "Динамо" все украинские команды "закрываются", а в Италии предпоследняя команда может устроить настоящую "зарубу" лидеру. Кроме того, в Серии А футбол более интенсивный, чем в Украине, а также больше борьбы на поле.

Затем Вацко задал Коваленко вопрос: "В Украине играть легче, чем в Италии?", и футболист начал громко смеяться, ведь сыграл в Италии всего три минуты.

"Та я еще не играл", - ответил Коваленко, а затем начал хохотать.

Напомним, Виктор Коваленко перешел "Аталанту" из "Шахтера" в феврале 2021 года за 600 тысяч евро. Игрок сыграл за команду из Бергамо всего три минуты, выйдя на замену в матче Серии А с "Вероной" (0:2 в пользу бергамасков).

Ранее Коваленко признался, что потратил 1000 долларов на виртуальный нож в игре.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Серия А, ФК Аталанта, Футбол, УПЛ, Виктор Коваленко, Виктор Вацко.
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