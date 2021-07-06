Коваленко назвал Луческу вторым папой (видео)

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Виктор Коваленко поблагодарил своего бывшего тренера Мирчу Луческу за "дорогу в большой футбол".

Коваленко признался, что будучи совсем молодым футболистом Мистер поверил в него и начал тренировать его на позиции Алекса Тейшейры, который вот-вот должен был покинуть "Шахтер". Именно "второй папа" Луческу показал футболисту "дорогу в большой футбол".

"Скажу на своем примере. Я рад, что я попал к Луческу, к Мистеру. Он меня готовил, он знал, что Тейшейру скоро продадут, и готовил меня на эту позицию, на десятку. Я ему благодарен, это мой второй папа, он в меня поверил, дал путь в большой футбол", - рассказал Коваленко в комментарии для Виктора Вацко на Youtube-канале Вацко Live.

"Телеграф" напоминает, что Виктор Коваленко перешел в "Аталанту" из "Шахтера" в феврале 2021 года за 600 тысяч евро, однако в новом клубе футболист сыграл всего три минуты.

Ранее сообщалось, что Вацко рассмешил Коваленко нелепым вопросом.