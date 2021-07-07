Самый крупный - на ворота: "Аякс" не сумел обыграть любительский клуб с габаритным вратарем (видео)

Во вторник, 6 июля, "Аякс" провел контрольный матч против любительской команды "Квик '20". Этот поединок не стал бы примечательным для СМИ, если бы не два обстоятельства. Во-первых, чемпионы Нидерландов не выиграли, а во-вторых, с 78-й минуты ворота любительского коллектива защищал габаритный вратарь Сандер Ви, что добавило "изюминку" в противостояние.

К слову, Сандер за отведенное время на поле совершил сейв, уверенно поймав мяч после штрафного удара. Более того, спустя 2 минуты после выхода голкипера на замену его команда отыгралась усилиями Иззи Виверса. У "Аякса" автором первого мяча в игре стал Мохаммед Кудус, оформивший взятие ворот в компенсированное к первому тайму время. В итоге встреча завершилась со счетом 1:1.

Видео сейва Сандер Ви и лучшие моменты поединка доступны на YouTube-канале AFC Ajax:

"Телеграф" напоминает, что в прошлом сезоне "Аякс" стал 35-кратным чемпионом Нидерландов. Недавно амстердамцы продали нападающего Лассину Траоре в донецкий "Шахтер".