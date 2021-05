Известный клуб расплавил выигранный трофей ради болельщиков (видео)

В начале мая "Аякс" досрочно выиграл чемпионат Нидерландов по футболу 2020/21. В клубе весьма оригинально решили поздравить своих болельщиков с данным событием.

"Аякс" попросту переплавил выигранный трофей. Затем из частиц кубка было сделано 42 тысяч звездочек, в каждой из которых содержится по 0,06 грамма от чемпионского трофея. Эти звездочки по почте получат 42 тысяч владельцев абонементов, которые из-за пандемии коронавируса не могли следить за игрой любимой команды с трибун. Таким образом, клуб отметил, что он играет исключительно для своих фанов.

Видео с переплавкой трофея доступно в сети:

Piece of victory

Piece of history

Piece of Ajax

Literally. For you. #XXXV pic.twitter.com/Bllbh9M4tA

— AFC Ajax (@AFCAjax) May 12, 2021