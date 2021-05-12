Скачать
Среда, 12.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Свитолина добыла волевую победу на старте турнира в Риме (видео)
Свитолина добыла волевую победу на старте турнира в Риме (видео)
Главная звезда сборной Нидерландов не сыграет с Украиной на Евро-2020
Главная звезда сборной Нидерландов не сыграет с Украиной на Евро-2020
Бой обидчика Ломаченко перенесен из-за Мейвезера
Бой обидчика Ломаченко перенесен из-за Мейвезера
У Усика украли бой мечты
У Усика украли бой мечты

Известный клуб расплавил выигранный трофей ради болельщиков (видео)

Известный клуб расплавил выигранный трофей ради болельщиков (видео)
Обновлено 15:17 Сегодня Телеграф Фото: Twitter DT10_Official

В начале мая "Аякс" досрочно выиграл чемпионат Нидерландов по футболу 2020/21. В клубе весьма оригинально решили поздравить своих болельщиков с данным событием.

В Швеции футболист сломал ворота, забивая гол (видео)

"Аякс" попросту переплавил выигранный трофей. Затем из частиц кубка было сделано 42 тысяч звездочек, в каждой из которых содержится по 0,06 грамма от чемпионского трофея. Эти звездочки по почте получат 42 тысяч владельцев абонементов, которые из-за пандемии коронавируса не могли следить за игрой любимой команды с трибун. Таким образом, клуб отметил, что он играет исключительно для своих фанов.

Видео с переплавкой трофея доступно в сети:

"Наш успех - это ваш успех", - гласит сообщение от пресс-службы "Аякса".

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинец Александр Зинченко завоевал очередной трофей в "Манчестер Сити".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 153

Все по теме:

ФК Аякс, Футбол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинец Александр Зинченко стал чемпионом Англии в составе "Манчестер Сити"
02 Малиновский надолго в "Аталанте": жена футболиста связывает себя с Бергамо
03 Очаровательная невеста футболиста "Шахтера" утешила любимого после операции (фото)
04 "Динамо" бесплатно подпишет лучшего форварда чемпионата Украины
05 На президента украинского футбольного клуба совершено покушение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь