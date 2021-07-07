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Италия в финальных матчах Евро: как это было раньше

Италия в финальных матчах Евро: как это было раньше
Обновлено 14:50 Сегодня Телеграф Тернополіс

6 июля 2021-го года сборная Италии сыграла вничью 1:1 с испанцами, а затем переиграла их в серии пенальти - 4:2. Этот результат означает для "Скуадры Адзурры" одно - выход в финал континентального первенства. К слову, уже четвёртый в истории. И сегодня мы вспомним три предыдущие попытки главного команды Апеннинского полуострова "завладеть" футбольной Европой, одна из которых получилась удачной.

1968: Италия - Югославия (1:1, 2:0 в переигровке)
Кто-то скажет, что это совсем стародавние времена, но и тот футбол имел свои "изюминки". К примеру - переигровки. Ну разве в эом не больше пресловутого "спортивного принципа", чем в сериях пенальти?! Да, сейчас такую роскошь себе могут позволить лишь англичане в Кубке Лиги - времена не те, скорости другие, интенсивность другого порядка... 

В тех решающих матчах домашнего Мундиаля итальянцы (на главном фото - Италия -1968) таки выгрызли победу. Сначала они добыли ничью в самой концовке игры с югославами благодаря голу "интериста" Анджело Домингини, а затем, спустя двое суток, обыграли "югов" 2:0 с мячами великих Луиджи Ривы и Пьеро Анастази. 

2000: Франция - Италия (2:1 по правилу "золотого гола") 


А вот и ещё один один матч, где было странное для наших дней явление. На этот раз - "золотой гол". Итальянцы благодаря голу Марко Дельвеккио вели в счёте до самой последней секунды, пока француз Сильвен Витор не сравнял счёт и не перевёл игру в овертаймы.

А там... там случился мяч Давида Трезеге на 103-й минуте. Тот самый, "золотой". В те времена после гола овертаймы не продолжались. 

2012: Испания - Италия 4:0 


Самый памятный для нас финал. И потому, что самый ближний по времени, и потому, что проходил он в Киеве на НСК "Олимпийский" в рамках нашего домашнего Евро. Великолепная Испания Висенте Дель Боске, в составе которой феерили Хави, Иньеста и даже Фабрегас, переиграла "Скуадру Адзурру" Чезаре Пранделли со счётом 4:0. Давид Сильва, Жорди Альба, Фернандо Торрес, и Хуан Мата решили исход той игры своими точными ударами.

"Телеграф" напоминает, что соперником команды Роберто Манчини в финале Евро-2020 станет победитель пары Англия - Дания. За этим матчем на нашем сайте можно следить в режиме онлайн.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

Евро-2012, Сборная Италии, Роберто Манчини, Евро-2020, Скуадра Адзурра, Евро 2000, Евро-1968.
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