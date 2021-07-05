Англия - Дания: анонс второго полуфинала Чемпионата Европы

Этот Чемпионат Европы уже подарил нам настоящую сказку. Сборная Дании, которая проиграла в двух первых матчах турнира, сейчас находится за шаг до попадания в финал турнира. Полуфинал с англичанами состоится в среду, 7 июня, и начнётся в 22:00 по киевскому времени. У "Трёх Львов" в игре преимущество - своё поле.

Сложно сказать, что так взбодрило скандинавов, однако все в один голос говорят, что ужасный случай с Кристианом Эриксеном сыграл здесь немаловажную роль в психологическом плане. Команда от этой потери, возможно, утратила в игровом плане, но точно прибавила в моральном. Да, пока не было обыграно топ-соперников, однако взять хотя бы прекрасный первый тайм против сборной Бельгии.

Англичане играют на турнире максимально взвешено и прагматично. Их можно назвать командой, которая отправила в гроб игру, поставив на кон один лишь результат. Даже в поединке с Украиной, выигранном 4:0, никакой яркой игры не было и близко. Чего уж таить - они пока даже не пропускают. И очень часто большие турниры выигрывают именно такие команды, поэтому это можно даже назвать козырем "родоначальников футбола".

Фавориты матча по мнению букмекеров - англичане.

Прогноз автора: 2:1.

"Телеграф" напоминает, что за игрой между Англией и Данией на нашем сайте можно будет следить онлайн.