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Англия - Дания: анонс второго полуфинала Чемпионата Европы

Англия - Дания: анонс второго полуфинала Чемпионата Европы
Обновлено 12:38 Сегодня Телеграф UEFA

Этот Чемпионат Европы уже подарил нам настоящую сказку. Сборная Дании, которая проиграла в двух первых матчах турнира, сейчас находится за шаг до попадания в финал турнира. Полуфинал с англичанами состоится в среду, 7 июня, и начнётся в 22:00 по киевскому времени. У "Трёх Львов" в игре преимущество - своё поле.

Англия - Дания: где и когда смотреть полуфинал Евро-2020

Сложно сказать, что так взбодрило скандинавов, однако все в один голос говорят, что ужасный случай с Кристианом Эриксеном сыграл здесь немаловажную роль в психологическом плане. Команда от этой потери, возможно, утратила в игровом плане, но точно прибавила в моральном. Да, пока не было обыграно топ-соперников, однако взять хотя бы прекрасный первый тайм против сборной Бельгии. 

Англичане играют на турнире максимально взвешено и прагматично. Их можно назвать командой, которая отправила в гроб игру, поставив на кон один лишь результат. Даже в поединке с Украиной, выигранном 4:0, никакой яркой игры не было и близко. Чего уж таить - они пока даже не пропускают. И очень часто большие турниры выигрывают именно такие команды, поэтому это можно даже назвать козырем "родоначальников футбола". 

Фавориты матча по мнению букмекеров - англичане

Прогноз автора: 2:1. 

"Телеграф" напоминает, что за игрой между Англией и Данией на нашем сайте можно будет следить онлайн

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 219

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Сборная Англии, Уэмбли, Евро-2020, Сборная Дании.
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