Англия - Дания: где и когда смотреть полуфинал Евро-2020

В среду, 7 июля, сборная Англии примет команду Дании в рамках матча 1/2 финала чемпионата Европы по футболу-2020. Встреча состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли", начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине полуфинал Евро-2020 Англия - Дания покажут телеканалы "Футбол 1" и "Украина". В сети за официальной трансляцией поединка можно следить на сервисах oll.tv и megogo, но для этого нужна платная подписка. "Телеграф" проведет трансляцию в текстовом формате, в ходе которой у нас на сайте оперативно будут доступны видео голов, а также хайлайты матча.

"Телеграф" напоминает, что именно Англия завершила сказку Украины на Евро-2020, разгромив "Желто-синих" в Риме. На групповом этапе ЧЕ "Львы" выиграли все матчи в квартете D, а в 1/8 финала не оставили шансов немцам. Дания, в свою очередь, совершила небольшой подвиг, пробившись в плей-офф после двух поражений на старте. Затем, датчане расправились с Уэльсом и Чехией.

Победитель матча Англия - Дания сыграет 11 июля в финале Евро-2020 против победителя полуфинала Италия - Испания, которые проведут свой поединок 1/2 финала 6 июля.