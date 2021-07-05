Скачать
Понедельник, 05.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Футбол - больше чем игра: украинские дети запели гимн перед дворовым матчем в Киеве (видео)
Футбол - больше чем игра: украинские дети запели гимн перед дворовым матчем в Киеве (видео)
Сколько заработала сборная Украины на Евро-2020
Сколько заработала сборная Украины на Евро-2020
Сотни фанатов встретили сборную Украины в "Борисполе": эксклюзивный фото- видеорепортаж
Сотни фанатов встретили сборную Украины в "Борисполе": эксклюзивный фото- видеорепортаж
Футбольный эксперт высмеял попытку тройной замены от Шевченко в матче с Англией
Футбольный эксперт высмеял попытку тройной замены от Шевченко в матче с Англией

Англия - Дания: где и когда смотреть полуфинал Евро-2020

Англия - Дания: где и когда смотреть полуфинал Евро-2020
Обновлено 11:11 Сегодня Телеграф Фото: Twitter england

В среду, 7 июля, сборная Англии примет команду Дании в рамках матча 1/2 финала чемпионата Европы по футболу-2020. Встреча состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли", начало поединка - в 22:00 по киевскому времени. 

В прямом эфире в Украине полуфинал Евро-2020 Англия - Дания покажут телеканалы "Футбол 1" и "Украина". В сети за официальной трансляцией поединка можно следить на сервисах oll.tv и megogo, но для этого нужна платная подписка. "Телеграф" проведет трансляцию в текстовом формате, в ходе которой у нас на сайте оперативно будут доступны видео голов, а также хайлайты матча.

"Телеграф" напоминает, что именно Англия завершила сказку Украины на Евро-2020, разгромив "Желто-синих" в Риме. На групповом этапе ЧЕ "Львы" выиграли все матчи в квартете D, а в 1/8 финала не оставили шансов немцам. Дания, в свою очередь, совершила небольшой подвиг, пробившись в плей-офф после двух поражений на старте. Затем, датчане расправились с Уэльсом и Чехией.

Победитель матча Англия - Дания сыграет 11 июля в финале Евро-2020 против победителя полуфинала Италия - Испания, которые проведут свой поединок 1/2 финала 6 июля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 218

Все по теме:

Сборная Англии, Футбол, Евро-2020, Сборная Дании.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Милое видео: сын Романа Яремчука встретил папу после Евро-2020
02 Италия - Испания: где и когда смотреть полуфинал Евро-2020
03 Италия - Испания: букмекеры назвали фаворита полуфинала Евро-2020
04 Англия - Дания: онлайн второго полуфинала Евро-2020
05 Англия - Дания: где и когда смотреть полуфинал Евро-2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь