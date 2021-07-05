Англия - Дания: букмекеры оценили шансы команд в полуфинале Евро-2020

В среду, 7 июля, состоится второй полуфинал чемпионата Европы по футболу-2020, в котором сборная Англии сыграет с командой Дании. Накануне букмекеры оценили шансы сборных во встрече, которая состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

По мнению специалистов, англичане, которые играют дома, являются безоговорочными фаворитами поединка. На успех "Трех львов" в основное время аналитики "Пари-Матч" предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,74. В то же время успех датчан маловероятен - 5,50, как и ничья - 3,75. Выход Англии в домашний финал Евро-2020 любым способом оценивается коэффициентом 1,35 (вероятность 74%), а подобный успех Дании - всего лишь в 3,40 (29%). Самым вероятным исходом встречи букмекеры считают результат 1:0 в пользу хозяев (коэффициент 5,50.).

Прогноз букмекеров на матч Англия - Дания (данные за 5 июля):

Пари-Матч: (победа сборной Англии 1,74 - ничья 3,75 - победа команды Дании 5,50)

Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть полуфинальный поединок Англия - Дания.

Напомним, что именно сборная Англии выбила команду Украины с чемпионата Европы, разгромив подопечных Андрея Шевченко в Риме. На групповом этапе ЧЕ "Родоначальники футбола" выиграли все матчи в квартете D, а в 1/8 финала прошли Германию. Дания, в свою очередь, невероятным образом пробилась в плей-офф из группы B после двух поражений на старте. Затем, датчане переиграли Уэльс и Чехию.

В финале турнира победитель матча Англия - Дания сыграет с победителем полуфинала Италия - Испания. Решающий матч запланирован на 11 июля на "Уэмбли".