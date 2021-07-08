Полузащитник "Баварии" перебрался в Катар

Как сообщает официальный Твиттер катарского клуба "Катар СК", контракт с ним подписал 32-летний испанец Хави Мартинес, который на протяжении последних девяти лет выступал в футболке мюнхенской "Баварии", которая представила нового главного тренера.

نادي قطر الرياضي يتعاقد مع اللاعب الاسباني خافي مارتينيز لدعم صفوف النادي للموسم القادم.



يا هلا ويا مرحبا فيك@Javi8martinezpic.twitter.com/KsvHWVPllJ — Qatar SC (@QatarSportClub) July 7, 2021

Срок договора воспитанника "Атлетика" из Бильбао с новым клубом пока не сообщается, как и зарплата игрока. Известно лишь, что перешёл Мартинес в "Катар СК" на правах свободного агента, так как его действующий контракт с клубом закончился в июне этого года.

В прошлом сезоне Хави выходил на поле в составе "Баварии"30 раз, и отметился одним голом и двумя результативными передачами. К слову, тот самый гол пришёлся на Суперкубок УЕФА против "Севильи". Кроме этого трофея в прошлом сезоне Мартинес добыл и "серебряную салатницу" немецкой Бундеслиги.

"Телеграф" напоминает, что испанский форвард киевского "Динамо" Фран Соль отправился в очередную аренду.