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Полузащитник "Баварии" перебрался в Катар

Полузащитник "Баварии" перебрался в Катар
Обновлено 11:28 Сегодня Телеграф Твиттер "Катар СК" Твиттер "Катар СК"

Как сообщает официальный Твиттер катарского клуба "Катар СК", контракт с ним подписал 32-летний испанец Хави Мартинес, который на протяжении последних девяти лет выступал в футболке мюнхенской "Баварии", которая представила нового главного тренера.

Срок договора воспитанника "Атлетика" из Бильбао с новым клубом пока не сообщается, как и зарплата игрока. Известно лишь, что перешёл Мартинес в "Катар СК" на правах свободного агента, так как его действующий контракт с клубом закончился в июне этого года. 

В прошлом сезоне Хави выходил на поле в составе "Баварии"30 раз, и отметился одним голом и двумя результативными передачами. К слову, тот самый гол пришёлся на Суперкубок УЕФА против "Севильи". Кроме этого трофея в прошлом сезоне Мартинес добыл и "серебряную салатницу" немецкой Бундеслиги.

"Телеграф" напоминает, что испанский форвард киевского "Динамо" Фран Соль отправился в очередную аренду.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

Катар, Хави Мартинес, Бавария, Трансферное окно, ФК Катар СК, Катар СК, Летнее трансферное окно.
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