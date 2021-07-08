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Экс-тренер "Динамо" Киев и сборной Украины заявил, что для него "было бы честью" возглавить сборную России

Экс-тренер "Динамо" Киев и сборной Украины заявил, что для него "было бы честью" возглавить сборную России
13:23 Сегодня Телеграф Спорт-Экспресс Динамо Киев от Шурика

Испанский наставник Рауль Рианчо, известный украинским болельщиком своей работой в киевском "Динамо" и национальной сборной Украины заявил, что для него было бы честью возглавить сборную Россию. Слова 61-летнего тренера приводит российское издание "Спорт-Экспресс":  

«Это было бы для меня большой честью возглавить сборную России! У России большой потенциал, с таким проектом очень легко добиться результата. В «Динамо» Киев мы, испанцы, работали в течение четырех лет. Все местные конкуренты были обыграны. Сейчас же украинская команда формируется игроками «Динамо», которых мы подготовили. Это будет ставкой на результат для России», — подытожил Рианчо. 

Отметим, что с 2014-го по 2016-й год Рауль, находясь в тренерском штабе Сергея Реброва в киевском "Динамо", помог "бело-синим" выиграть два чемпионских титула подряд. С 2016-го по 2018-й год он также работал в штабе Андрея Шевченко в сборной, и именно тогда главная команда нашей страны выиграла свою группу Лиги Наций. Позже испанец работал в московском "Спартаке", и даже одно время был исполняющим обязанности главного тренера. На посту главного тренера он работал лишь во второй команде Леванте с 2007-го по 2008-й год.

"Телеграф" напоминает, что ранее украинский футболист Дмитрий Иванисеня пообещал с честью и достоинством защищать цвета российского клуба.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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ФК Динамо (Киев), Сборная России, "Спартак" (Москва), Рауль Рианчо.
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