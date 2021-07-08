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Дети, исполнившие гимн Украины перед дворовым футболом, встретились с игроками сборной

Дети, исполнившие гимн Украины перед дворовым футболом, встретились с игроками сборной
Обновлено 14:58 Сегодня Телеграф Ютуб УАФ Скриншот с Ютуба УАФ

В конце минувшей недели в сети появилось прекрасное видео, которое показывает, что успешные выступления сборной Украины таки приносят свои плоды. Перед дворовым футболом в киевском районе Троещина дети исполнили гимн Украины положа руку на сердце и в том же стиле, что делают перед официальными матчами футболисты. 

Сегодня же на официальном Ютуб-канале Украинской ассоциации футбола появилось видео, в котором с детьми и их родителями в Доме Футбола встретились футболисты нашей команды Денис Попов и Сергей Кривцов (защитники "Динамо" и "Шахтёра" соответственно), а также президент УАФ Андрей Павелко и первый вице-президент УАФ по олимпийским видам спорта, легендарный в прошлом футболист Алексей Михайличенко. 


Попов по завершению мероприятия также пообщался с журналистами, и высказал им свои положительные чувства от того, что футболисты сборной являются примером для подрастающего поколения. Оборонец "бело-синих" увидел в них себя в своём детстве. 

"Телеграф" напоминает, что после поражения от сборной Англии Александр Зинченко порадовал маленьких фанаток.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 265

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Сборная Украины, Андрей Павелко, Сергей Кривцов, Алексей Михайличенко, Денис Попов, УАФ.
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