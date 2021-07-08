Дети, исполнившие гимн Украины перед дворовым футболом, встретились с игроками сборной

В конце минувшей недели в сети появилось прекрасное видео, которое показывает, что успешные выступления сборной Украины таки приносят свои плоды. Перед дворовым футболом в киевском районе Троещина дети исполнили гимн Украины положа руку на сердце и в том же стиле, что делают перед официальными матчами футболисты.

Сегодня же на официальном Ютуб-канале Украинской ассоциации футбола появилось видео, в котором с детьми и их родителями в Доме Футбола встретились футболисты нашей команды Денис Попов и Сергей Кривцов (защитники "Динамо" и "Шахтёра" соответственно), а также президент УАФ Андрей Павелко и первый вице-президент УАФ по олимпийским видам спорта, легендарный в прошлом футболист Алексей Михайличенко.



Попов по завершению мероприятия также пообщался с журналистами, и высказал им свои положительные чувства от того, что футболисты сборной являются примером для подрастающего поколения. Оборонец "бело-синих" увидел в них себя в своём детстве.

"Телеграф" напоминает, что после поражения от сборной Англии Александр Зинченко порадовал маленьких фанаток.