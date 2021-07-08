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Черчесова уволили после провального выступления россиян на Евро

Черчесова уволили после провального выступления россиян на Евро
16:02 Сегодня Телеграф Официальный сайт РФС UEFA

Как сообщает официальный сайт Российского футбольного союза, Станислав Черчесов покинул сборную России после полного провала на Евро-2020. 

"Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение  о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года" - сказано в "прощальном" заявлении РФС.  

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Черчесов принял сборную России в августе 2016-го и запомнился помимо провалов выходом в 1/4 домашнего Чемпионата мира 2018-го года. Последнее же время российская национальная команда выступала крайне неудачно, штампуя позор за позором из разряда 0:5 от сборной Сербии в Лиге Наций. На Чемпионате Европы Россия и вовсе заняла в своей группе 4 место, одержав одну победу над финнами (1:0), но при этом разгромно проиграв Бельгии и Дании - 0:3 и 1:4 соответсвенно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что экс-тренер киевского "Динамо" и национальной сборной Украины заявил, что для него "было бы честью" возглавить сборную России.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Сборная России, РФС, Станислав Черчесов, Евро-2020.
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