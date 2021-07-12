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Понедельник, 12.07.2021
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Италия - Англия: Шоу ударом с лету открыл счет в финале Евро-2020 (видео)
Италия - Англия: Шоу ударом с лету открыл счет в финале Евро-2020 (видео)
Стерлинг "нырнул" в финале Евро-2020: реакция сети (видео)
Стерлинг "нырнул" в финале Евро-2020: реакция сети (видео)
Финал Евро-2020 был приостановлен из-за выбежавшего на поле фаната (видео)
Финал Евро-2020 был приостановлен из-за выбежавшего на поле фаната (видео)
Италия выиграла Евро-2020 (видео)
Италия выиграла Евро-2020 (видео)

Стал известен лучший игрок Евро-2020: им стал вратарь сборной Италии

Стал известен лучший игрок Евро-2020: им стал вратарь сборной Италии
01:24 Сегодня Телеграф Твиттер

По окончанию финального матча Евро-2020, в котором сборная Италии одержала победу над Англией (1:1, 3:2 по пенальти) и выиграла турнир, стала известна фамилия лучшего игрока континентального первенства.

Это звание получил 22-летний вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, который в полуфинале и финале турнира выиграл две серии пенальти подряд, добившись уникального достижения - ранее две "лотереи" подряд на больших турнирах не выигрывал никто. Как против Испании, так и против Англии Джиджи отразил по два пенальти в послематчевой серии.

Лучшим же игроком самого финального матча стал защитник "Скуадры Адзурры" Леонардо Бонуччи, который на 66-й минуте забил гол, сравняв счет и переведя матч в дополнительное время. К слову, оборонец "Ювентуса" стал тоже обладателем уникального достижения - он самый возрастной футболист, когда-либо забивавший в финальных матчах Чемпионатов Европы.

"Телеграф" напоминает, что лондонский финал был приостановлен из-за выбежавшего на поле фаната.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Сборная Италии, Евро-2020, Леонардо Бонуччи, Джанлуиджи Доннарумма.
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