Стал известен лучший игрок Евро-2020: им стал вратарь сборной Италии

По окончанию финального матча Евро-2020, в котором сборная Италии одержала победу над Англией (1:1, 3:2 по пенальти) и выиграла турнир, стала известна фамилия лучшего игрока континентального первенства.

Это звание получил 22-летний вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, который в полуфинале и финале турнира выиграл две серии пенальти подряд, добившись уникального достижения - ранее две "лотереи" подряд на больших турнирах не выигрывал никто. Как против Испании, так и против Англии Джиджи отразил по два пенальти в послематчевой серии.

Лучшим же игроком самого финального матча стал защитник "Скуадры Адзурры" Леонардо Бонуччи, который на 66-й минуте забил гол, сравняв счет и переведя матч в дополнительное время. К слову, оборонец "Ювентуса" стал тоже обладателем уникального достижения - он самый возрастной футболист, когда-либо забивавший в финальных матчах Чемпионатов Европы.

"Телеграф" напоминает, что лондонский финал был приостановлен из-за выбежавшего на поле фаната.