"Ювентус" отказался продавать героя Евро-2020 в "Челси": сумма впечатляет

Как сообщает в своём Твиттере известный немецкий футбольный журналист Кристиан Фальк, лондонский "Челси" сделал предложение туринскому "Ювентусу" по одному из героев сборной Италии в победном для неё Евро-2020 - Федерико Кьезе.

— Christian Falk (@cfbayern) July 14, 2021

По информации инсайдера, на данном этапе "синие" предложили "бьянконери" за 23-летнего вингера впечатляющую сумму в 100 миллионов евро, но всё равно получили отказ. Будет ли победитель Лиги Чемпионов повышать сумму запроса - на данном этапе непонятно.

На континентальном первенстве Кьеза забил два прекрасных гола, поразив ворота сборных Австрии в 1/8 и Испании в 1/2 финала турнира. Вклад сына легендарного Энрико Кьезы в победу "Скуадры Адзурры" был оценен очень высоко всеми болельщиками и специалистами.

"Телеграф" напоминает, что сборная Италии может сыграть с Аргентиной в товарищеском матче памяти Диего Армандо Марадоны.

Ранее "Телеграф" сообщал о непонятной ситуации: киевское "Динамо" сыграет с чемпионом Италии в один день с запланированным матчем УПЛ против "Ингульца" из Петрового.