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"Ювентус" отказался продавать героя Евро-2020 в "Челси": сумма впечатляет

"Ювентус" отказался продавать героя Евро-2020 в "Челси": сумма впечатляет
16:20 Сегодня Телеграф Твиттер Кристиана Фалька Sports.ru

Как сообщает в своём Твиттере известный немецкий футбольный журналист Кристиан Фальк, лондонский "Челси" сделал предложение туринскому "Ювентусу" по одному из героев сборной Италии в победном для неё Евро-2020 - Федерико Кьезе.

По информации инсайдера, на данном этапе "синие" предложили "бьянконери" за 23-летнего вингера впечатляющую сумму в 100 миллионов евро, но всё равно получили отказ. Будет ли победитель Лиги Чемпионов повышать сумму запроса - на данном этапе непонятно.  

На континентальном первенстве Кьеза забил два прекрасных гола, поразив ворота сборных Австрии в 1/8 и Испании в 1/2 финала турнира. Вклад сына легендарного Энрико Кьезы в победу "Скуадры Адзурры" был оценен очень высоко всеми болельщиками и специалистами.

"Телеграф" напоминает, что сборная Италии может сыграть с Аргентиной в товарищеском матче памяти Диего Армандо Марадоны

Ранее "Телеграф" сообщал о непонятной ситуации: киевское "Динамо" сыграет с чемпионом Италии в один день с запланированным матчем УПЛ против "Ингульца" из Петрового.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Челси, Ювентус, Федерико Кьеза, Трансерное окно.
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