Победители Евро и Копа Америка планируют сыграть матч в память о Марадоне

Как сообщает в своём Твиттере известный футбольный журналист Тарик Панаджи, сборные Италии и Аргентины близки к проведению товарищеского матча в честь Диего Марадоны.

— tariq panja (@tariqpanja) July 13, 2021

Местом встречи неслучайно выбрал Неаполь. Именно в этом южном итальянском городе легендарный аргентинец выступал с 1984-го по 1991-й годы, и стал настоящей иконой футбольного клуба "Наполи", принеся ему два комплекта золотых медалей итальянской Серии А.

Отметим, что сборная Италии выиграла Евро-2020, тогда как Аргентина - Копа Америка-2020. Первые обыграли в финале англичан (1:1; 3:2 по серии пенальти), а вторые - бразильцев (1:0 в основное время).

"Телеграф" напоминает, что в смерти Марадоны обвиняют семерых человек, которым грозит до 25 лет тюрьмы.