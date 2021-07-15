Легенда "Баварии" Арьен Роббен во второй раз закончил карьеру

Легендарный нидерландский вингер Арьен Роббен, известный футбольному миру прекрасным ударом с левой ноги, объявил о заверешении своей футбольной карьеры. 37-летний футболист сделал это на своей странице в Инстаграме.

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Отметим, что последний клубом Роббена был "Гронинген" из одноимённого города. Это уже вторая "попытка" Арьена закончить карьеру - в 2019-м он "повесил бутсы на гвоздь" первый раз, но в итоге решил вернуться к игре вновь в году 2020-м. Причиной прощания с футболом сейчас сам 37-летний футболист называет довольно частые травмы.

В послужном списке в карьере Роббена значатся такие клубы, как, собственн, родной "Гронинген" (где он начал и закончил), ПСВ, "Челси", "Реал" и "Бавария". Именно в стане мюнхенцев голландец провёл целых 10 лет своей карьеры и стал легендой клуба. Также Арьен с 2003-го по 2017-й годы выступал в составе национальной сборной Нидерландов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Лионель Месси согласился на понижение зарплаты ради продолжения карьеры в "Барселоне".