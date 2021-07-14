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Месси согласится на понижение зарплаты, чтобы продлить контракт с "Барселоной"

Месси согласится на понижение зарплаты, чтобы продлить контракт с "Барселоной"
Обновлено 16:46 Сегодня Телеграф Sport.es Чемпионат.ком

Как сообщает авторитетное испанское издание Sport.es, "Барселона" и Лионель Месси очень близки к подписанию нового контракта. Его сроки на данном этапе неизвестны. 

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С 1 числа этого месяца аргентинец является безработным, ибо не подписал новый контракт до истечения предыдущего, однако теперь Лионель готов к подписанию нового договора с одним существенным условием - зароботная плата футболиста будет снижена на 50%. Источник сообщает, что Месси пошёл на такие условия в связи с пониманием тяжёлого финансового положения родного клуба.  

"Телеграф" напоминает, что в честь другого великого аргентинца - Диего Марадоны, вскоре должен состоятся товарищеский матч между победителями двух континентальных первенств

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Ранее "Телеграф" сообщал, что Месси выиграл первый трофей со сборной Аргентины.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Барселона, Лионель Месси, Трансферное окно, Лео Месси, Летнее трансферное окно.
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