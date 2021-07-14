Месси согласится на понижение зарплаты, чтобы продлить контракт с "Барселоной"

Как сообщает авторитетное испанское издание Sport.es, "Барселона" и Лионель Месси очень близки к подписанию нового контракта. Его сроки на данном этапе неизвестны.

С 1 числа этого месяца аргентинец является безработным, ибо не подписал новый контракт до истечения предыдущего, однако теперь Лионель готов к подписанию нового договора с одним существенным условием - зароботная плата футболиста будет снижена на 50%. Источник сообщает, что Месси пошёл на такие условия в связи с пониманием тяжёлого финансового положения родного клуба.

"Телеграф" напоминает, что в честь другого великого аргентинца - Диего Марадоны, вскоре должен состоятся товарищеский матч между победителями двух континентальных первенств.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Месси выиграл первый трофей со сборной Аргентины.