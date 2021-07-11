Милота дня: маленькие дети Месси спели в честь победы Аргентины на Кубке Америки (видео)

Аргентинский футболист Лионель Месси наконец-то выиграл крупный международный трофей. В финале Кубка Америки-2021 "Альбиселесте" минимально одолели Бразилию благодаря красивому голу Анхеля Ди Марии. Поздравить отца с победой вызвались маленькие сыновья шестикратного обладателя "Золотого мяча", которые записали видео для папы и всей Аргентины.

Супруга футболиста Антонелла Рокуццо на своей страничке в Instagram опубликовала милые кадры, на которых ее с Лионелем дети Тьяго, Матео и Чиро поют в четь победы сборной Аргентины на чемпионате Южной Америки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

К слову, Месси после победы в решающем матче, который проходил в Рио-де-Жанейро на легендарном стадионе "Маракана" в Бразилии, почти сразу же позвонил своим родным. Эти кадры также растрогали весь футбольный мир.

Lionel Messi calling his family after winning his first major trophy for Argentina. You love to see it. - @CopaAmerica pic.twitter.com/Tma9wPOA76 — Footy Accumulators (@FootyAccums) July 11, 2021

Отметим, Месси был ключевой фигурой сборной Аргентины на турнире. Капитан забил четыре гола и отдал пять результативных передач, став на пару с Неймаром лучшим игроком турнира. Ожидается, что теперь Лионель в ближайшее время подпишет контракт с "Барселоной".

Ранее "Телеграф" сообщал о великолепном голе Месси на Кубке Америки.

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