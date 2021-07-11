Скачать
Воскресенье, 11.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Тотальный разгром: судейский счет в бою Макгрегор - Порье 3 (фото)
Тотальный разгром: судейский счет в бою Макгрегор - Порье 3 (фото)
Макгрегор оскорбил жену Порье после боя (видео)
Макгрегор оскорбил жену Порье после боя (видео)
Боец ММА нарвался на брутальный нокаут (видео)
Боец ММА нарвался на брутальный нокаут (видео)
Макгрегор - Порье: как ирландец сломал ногу (видео)
Макгрегор - Порье: как ирландец сломал ногу (видео)

Милота дня: маленькие дети Месси спели в честь победы Аргентины на Кубке Америки (видео)

Милота дня: маленькие дети Месси спели в честь победы Аргентины на Кубке Америки (видео)
12:31 Сегодня Телеграф Фото: Instagram afaseleccion, antonelaroccuzzo

Аргентинский футболист Лионель Месси наконец-то выиграл крупный международный трофей. В финале Кубка Америки-2021 "Альбиселесте" минимально одолели Бразилию благодаря красивому голу Анхеля Ди Марии. Поздравить отца с победой вызвались маленькие сыновья шестикратного обладателя "Золотого мяча", которые записали видео для папы и всей Аргентины.

Месси высмеял обидчика Суареса: момент попал в трансляцию матча (видео)

Супруга футболиста Антонелла Рокуццо на своей страничке в Instagram опубликовала милые кадры, на которых ее с Лионелем дети ТьягоМатео и Чиро поют в четь победы сборной Аргентины на чемпионате Южной Америки.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

К слову, Месси после победы в решающем матче, который проходил в Рио-де-Жанейро на легендарном стадионе "Маракана" в Бразилии, почти сразу же позвонил своим родным.  Эти кадры также растрогали весь футбольный мир.

Отметим, Месси был ключевой фигурой сборной Аргентины на турнире. Капитан забил четыре гола и отдал пять результативных передач, став на пару с Неймаром лучшим игроком турнира. Ожидается, что теперь Лионель в ближайшее время подпишет контракт с "Барселоной".

Ранее "Телеграф" сообщал о великолепном голе Месси на Кубке Америки

Со всеми результатами и видеообзорами игр Кубка Америки-2021 можно ознакомиться у нас на сайте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 125

Все по теме:

Сборная Бразилии, Лионель Месси, Сборная Аргентины, Футбол, Кубок Америки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Макгрегор оскорбил жену Порье после боя (видео)
02 В сети высмеяли Макгрегора из-за слов перед боем с Порье: мемы и шутки после поединка (фото, видео)
03 Макгрегор сломал ногу в бою с Порье, американцу засчитали победу техническим нокаутом (видео)
04 Макгрегор - Порье 3: видео боя
05 Белорусский форвард "Динамо" забил первый гол за команду в дебютном матче (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь