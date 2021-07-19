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Российских футболистов дисквалифицировали за допинг: имена

Российских футболистов дисквалифицировали за допинг: имена
Обновлено 18:16 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Дисциплинарный комитет ФИФА озвучил свое решение касательно трех российских футболистов Ивана Князева, Дарьи Мещеряковой и Владимира Обухова, которые были признаны виновными в нарушении Антидопингового регламента ФИФА и Дисциплинарного кодекса ФИФА. Об этом сообщает официальный сайт организации.

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Примечательно, что все три случая произошли в результате допинг-контроля, проведенного еще в 2013 году, а тесты игроков были изучены в московской лаборатории и первоначально были зарегистрированы как "отрицательные" в системе антидопингового администрирования и управления ВАДА. Однако в результате судебно-медицинского расследования было выявлено, что Князев и Обухов использовали запрещенное вещество метандиенон, а Мещерякова - фуросемид.

Князева и Мещерякову назвали двухлетним баном с момента публикации решения, а Обухов ограничился полугодичной дисквалификацией в связи со своим сотрудничеством с ФИФА.

Для всех трех футболистов дисквалификация распространяется на все типы матчей, то есть на официальные и товарищеские игры, как внутренние, так и международные.

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за допинга у двух спортсменов Россия снялась с соревнований по гребле в парной четверке на Играх в Токио.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Россия, Допинг, Футбол.
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