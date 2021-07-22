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В Британии футболисты втирали банан в одежду одноклубника

В Британии футболисты втирали банан в одежду одноклубника
14:32 Сегодня Телеграф Фото: Instagram cardiffcityfc

Футбольная ассоциация (FA) проводит расследование в связи с утверждением юного футболиста о том, что он подвергался издевательствам и расистским оскорблениям в академии "Кардифф-Сити". Об этом сообщает The Athletic.

Посадили на перо: украинский футболист пожаловался на расизм (видео)

Молодой футболист возрастом до 14 лет утверждает, что случаи проявления расизма имели место быть в автобусе, когда он вместе с одноклубниками ехал на выездной матч. Игрок  сообщил FA, что предполагаемыми виновниками являются его товарищи по команде. Сам мальчик давал показания следователям по Zoom. Сообщается, что партнеры по команде выкрикивали в его адрес "звуки обезьян", а однажды в его одежду "товарищи" втирали банан. 

Юный футболист пожаловался тренерам, но в итоге его послали "почистить одежду", а также посоветовали не обращать внимание на поведение одноклубников. Сейчас ситуацией занимается FA, а сам игрок принял решение покинуть академию клуба.

Отметим, "Кардифф Сити" выступает в Чемпионшипе (второй по силе футбольный дивизион в Англии,- прим. ред.). В прошлом сезоне валлийская команда заняла восьмое место в первенстве. 

Ранее "Телеграф" сообщал о случае расизма в матче Лиги Европы.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Расизм, Футбол, ФК Кардифф Сити.
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