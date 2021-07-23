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Саша Лобода рассказала о поездке с выпившим Леоненко в поезде (видео)

Саша Лобода рассказала о поездке с выпившим Леоненко в поезде (видео)
08:58 Сегодня Телеграф Фото: Instagram matchroomboxing

Журналистка Александра Лобода рассказала о фишке бывшего футболиста, а ныне футбольного эксперта Виктора Леоненко.

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Лобода пересекалась с Леоненко на ТВ-шоу "ПроФутбол", где Александра была соведущей, а Виктор работал экспертом. Журналистка поведала о главных фишках Леоненко, отметив его любовь к пиву и своеобразность. 

"С Витей Леоненко мы ездили в Ужгород. Тот момент, когда есть что вспомнить – нечего детям рассказать. Все знают, что он пиво любит – и в поезде он немного выпил. Ухаживал? Мы в разных купе были. Очень много рассказывал за жизнь, он это очень любит. Он – добряк. Если его попросить о помощи, он никогда не откажет. Но у него есть фишка – он любит пиво, говорит, что думает, своеобразный", - рассказала Лобода в интервью YouTube-каналу SportArena.

Сейчас Саша ведет активный образ жизни и частенько радует подписчиков новыми снимками на своей ленте в Instagram:

Александра Лобода

Александра Лобода

Александра Лобода

Александра Лобода

Александра Лобода

Ранее Леоненко удивил своей позицией по новой форме сборной Украины.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 161

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Футбол, Виктор Леоненко, Александра Лобода.
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