Саша Лобода рассказала о поездке с выпившим Леоненко в поезде (видео)

Журналистка Александра Лобода рассказала о фишке бывшего футболиста, а ныне футбольного эксперта Виктора Леоненко.

Лобода пересекалась с Леоненко на ТВ-шоу "ПроФутбол", где Александра была соведущей, а Виктор работал экспертом. Журналистка поведала о главных фишках Леоненко, отметив его любовь к пиву и своеобразность.

"С Витей Леоненко мы ездили в Ужгород. Тот момент, когда есть что вспомнить – нечего детям рассказать. Все знают, что он пиво любит – и в поезде он немного выпил. Ухаживал? Мы в разных купе были. Очень много рассказывал за жизнь, он это очень любит. Он – добряк. Если его попросить о помощи, он никогда не откажет. Но у него есть фишка – он любит пиво, говорит, что думает, своеобразный", - рассказала Лобода в интервью YouTube-каналу SportArena.

Сейчас Саша ведет активный образ жизни и частенько радует подписчиков новыми снимками на своей ленте в Instagram:

Ранее Леоненко удивил своей позицией по новой форме сборной Украины.