"Динамо" подписало нападающего сборной Венесуэлы (видео)

В пятницу, 23 июля, "Динамо" объявило о подписании 22-летнего нападающего сборной Венесуэлы Эрика Рамиреса. Об этом сообщает официальный сайт "Бело-синих".

По информации источника, центральный нападающий, рост которого составляет 190 сантиметров, подписал долгосрочный контракт с киевлянами сроком на 5 лет. Соглашение Эрика с "Динамо" рассчитано до конца июня 2026 года. По информации Transfermarkt, сумма компенсации за игрока предыдущему клубу футболиста составила 1,75 млн евро. Предыдущим местом работы Рамиреса был словацкий футбольный клуб "Дунайcка Cтреда".

Рамирес получил игровую футболку из рук вице-президента "Динамо" Виталия Сивкова. Форвард также успел дать свое первое интервью в качестве игрока столичной команды.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" провело матч против команды Бундеслиги. "Динамовцы" начнут чемпионат Украины сезона 2021/22 позже всех. В матче второго тура киевляне сыграют против "Вереса" (01.08.2021). Примечательно, что "Бело-синие" на сборе в Австрии должны были сыграть еще один спарринг (против "Вильярреала"), но эта игра была отменена.