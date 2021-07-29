"Ворскла" - КуПС: букмекеры дали обнадеживающий прогноз на матч еврокубка

В четверг, 29 июля, полтавская "Ворскла" попытается преодолеть второй квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА сезона 2021/22, сыграв ответный матч против финского КуПСа. Накануне букмекеры назвали фаворита в противостоянии.

Букмекерские конторы Пари-Матч, Фаворит и William Hill оценили шансы клубов на выход в третий раунд отбора.

По мнению специалистов, украинская команда является фаворитом встречи. На успех полтавчан можно сделать ставку с коэффициентом 1,93, в то же время триумф гостей оценивается всего в 4,10, ничья также маловероятна - 3,45. Выход "Ворсклы" в следующий раунд отбора оценивается коэффициентом 1,47 (вероятность 68%), а проход КуПСа - в 2,55 (39%).

Прогноз букмекеров на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций "Ворскла" - КуПС (данные за 29 июля):

Пари-Матч: (победа "Ворсклы" 1,93 - ничья 3,40 - победа КуПСа 3,85)

Фаворит: ( 1,89 -3,45 - 4.10)

William Hill: (1,91 - 3,00 - 3,70)

Матч "Ворскла" - КуПС состоится 29 июля в Полтаве на стадионе имени Бутовского. Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть игру в прямом эфире.

Напомним, в первом поединке между командами была зафиксирована ничья 2:2. Примечательно, что с этого сезона в еврокубках не действует правило выездного гола, а потому для выхода в следующий раунд турнира полтавчанам необходима только победа.