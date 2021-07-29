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"Ворскла" - КуПС: где и когда смотреть ответный матч Лиги конференций

"Ворскла" - КуПС: где и когда смотреть ответный матч Лиги конференций
06:55 Сегодня Телеграф Фото: ФК Ворскла

В прямом эфире в Украине игру Лиги конференций "Ворскла" - КуПС покажет телеканал "Футбол 1".

Об этом сообщает официальный сайт каналов "Футбол 1/2/3".

Лига конференций 2021/22 - результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда

В четверг, 29 июля, состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2021/22 между "Ворсклой" и финским КуПСом. Встреча пройдет в Полтаве на стадионе имени Бутовского и начнется в 19:00 по киевскому времени. В прямом эфире по ТВ за игрой можно будет наблюдать на канале "Футбол 1", а в сети официальная трансляция поединка будет доступна на сервисе oll.tv (требуется платная подписка, - прим. ред.). У нас на сайте по окончании встречи оперативно будут доступны видео лучших моментов игры.

Напомним, в первом матче, который состоялся в финском Куопио, была зафиксирована ничья 2:2, причем полтавчане умудрились пропустить уже в компенсированное время.

Победитель матча "Ворскла" - КуПС в третьем квалификационном раунде сыграет с победителем дуэли  "Астана" (Казахстан) / "Арис" (Греция). В первой игре казахи добыли победу со счетом 2:0. Поединки этой стадии еврокубка пройдут 5 и 12 августа.

"Телеграф" напоминает, что "Ворскла" стартовала в чемпионате Украины 2021/22 с ничьей (с Днепром-1 - 2:2). Со всеми результатами первого тура УПЛ можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Ворскла, Футбол, Лига конференций, ФК КуПС.
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