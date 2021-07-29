"Ворскла" - КуПС: где и когда смотреть ответный матч Лиги конференций

В прямом эфире в Украине игру Лиги конференций "Ворскла" - КуПС покажет телеканал "Футбол 1".

Об этом сообщает официальный сайт каналов "Футбол 1/2/3".

В четверг, 29 июля, состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2021/22 между "Ворсклой" и финским КуПСом. Встреча пройдет в Полтаве на стадионе имени Бутовского и начнется в 19:00 по киевскому времени. В прямом эфире по ТВ за игрой можно будет наблюдать на канале "Футбол 1", а в сети официальная трансляция поединка будет доступна на сервисе oll.tv (требуется платная подписка, - прим. ред.). У нас на сайте по окончании встречи оперативно будут доступны видео лучших моментов игры.

Напомним, в первом матче, который состоялся в финском Куопио, была зафиксирована ничья 2:2, причем полтавчане умудрились пропустить уже в компенсированное время.

Победитель матча "Ворскла" - КуПС в третьем квалификационном раунде сыграет с победителем дуэли "Астана" (Казахстан) / "Арис" (Греция). В первой игре казахи добыли победу со счетом 2:0. Поединки этой стадии еврокубка пройдут 5 и 12 августа.

"Телеграф" напоминает, что "Ворскла" стартовала в чемпионате Украины 2021/22 с ничьей (с Днепром-1 - 2:2). Со всеми результатами первого тура УПЛ можно ознакомиться у нас на сайте.