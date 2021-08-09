Скачать
Понедельник, 09.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Церемония закрытия Олимпиады в Токио: как это было
Церемония закрытия Олимпиады в Токио: как это было
Неожиданная медаль украинки, США обошли Китай: итоги последнего дня Игр
Неожиданная медаль украинки, США обошли Китай: итоги последнего дня Игр
Бокс на Олимпиаде в Токио: кто взял "золото" в последний день Игр
Бокс на Олимпиаде в Токио: кто взял "золото" в последний день Игр
Наши герои: все украинские медалисты Олимпиады в Токио (фото)
Наши герои: все украинские медалисты Олимпиады в Токио (фото)

Решающие матчи "Шахтера" и "Колоса": где и когда смотреть украинские клубы в еврокубках

Решающие матчи "Шахтера" и "Колоса": где и когда смотреть украинские клубы в еврокубках
Обновлено 15:20 Сегодня Телеграф

Уже завтра, 10 августа, донецкий «Шахтер» сыграет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против бельгийского «Генка».

Вице-чемпион Украины попробует довести дело до окончательного выхода в следующий этап после выездной победы над «Генком» со счетом 1:2. Тогда, напомним, «Шахтеру» пришлось отыгрываться: после гола Пола Онуачу в первом тайме, Тете и Алан Патрик отличились по одному разу во втором.

"Шахтер" стартовал в Лиге чемпионов с волевой победы над "Генком" (видео)

Помимо позитивного результата в первом матче, на стороне «Шахтера» будут родные стены – «горняки» проведут матч на НСК «Олимпийский».

Для тех же, кто не планирует смотреть этот матч на стадионе, будет организована прямая трансляция на телеканале «Футбол 1»

Свой еврокубковый матч завтра проведет и «Колос» (Ковалевка). В рамках 3-го раунда квалификации Лиги конференций украинский клуб сыграет ответный матч с «Шахтером» (Караганды, Казахстан). Начало прямой трансляции этого поединка – в 17:00 на телеканале «Футбол 2». Напомним, в первом матче команды разошлись ничьей, 0:0.

"Колос" стартовал в еврокубках с ничьей: видеообзор матча Лиги конференций с "Шахтером" Караганда

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Максим Иванов
Автор: Максим Иванов Заместитель главного редактора
Просмотры: 427

Все по теме:

Шахтер, Лига Чемпионов, Футбол, Колос, Лига конференций.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аталанта отдала украинского полузащитника Коваленко в аренду клубу Серии А
02 Решающие матчи "Шахтера" и "Колоса": где и когда смотреть украинские клубы в еврокубках
03 Parimatch "подписали" Челси
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь