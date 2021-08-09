Решающие матчи "Шахтера" и "Колоса": где и когда смотреть украинские клубы в еврокубках

Уже завтра, 10 августа, донецкий «Шахтер» сыграет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против бельгийского «Генка».

Вице-чемпион Украины попробует довести дело до окончательного выхода в следующий этап после выездной победы над «Генком» со счетом 1:2. Тогда, напомним, «Шахтеру» пришлось отыгрываться: после гола Пола Онуачу в первом тайме, Тете и Алан Патрик отличились по одному разу во втором.

Помимо позитивного результата в первом матче, на стороне «Шахтера» будут родные стены – «горняки» проведут матч на НСК «Олимпийский».

Для тех же, кто не планирует смотреть этот матч на стадионе, будет организована прямая трансляция на телеканале «Футбол 1»

Свой еврокубковый матч завтра проведет и «Колос» (Ковалевка). В рамках 3-го раунда квалификации Лиги конференций украинский клуб сыграет ответный матч с «Шахтером» (Караганды, Казахстан). Начало прямой трансляции этого поединка – в 17:00 на телеканале «Футбол 2». Напомним, в первом матче команды разошлись ничьей, 0:0.