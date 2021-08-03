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"Шахтер" стартовал в Лиге чемпионов с волевой победы над "Генком" (видео)

"Шахтер" стартовал в Лиге чемпионов с волевой победы над "Генком" (видео)
22:52 Сегодня Телеграф Фото: Instagram fcshakhtar

Во вторник, 3 августа, "Шахтер" на "Луминус Арене" в Бельгии провел своей первый матч в еврокубковой кампании сезона 2021/22. В гостевом поединке 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Генка" "Горняки", пропустив первыми, добыли победу со счетом 1:2.

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"Горняки" владели ощутимым преимуществом по ходу первого тайма, однако в концовке 45-минутки банальный навес с правого фланга привел к пропущенному Трубиным голу. Ито Дзюня исполнил идеальный кросс, а Пол Онуачу с пары метров головой расстрелял ворота дончан. "Шахтер" отыгрался только во втором тайме и только с пенальти, который реализовал Тете. К слову, 11-метровый заработал Педриньо. А победу "Горнякам" принес Алан Патрик, который закатил мяч в пустой угол ворот после блестящей скидки Исмаили.

"Генк" 1:2 "Шахтер"

Голы: Онуачу 39' - Тете 63' (с пенальти), Алан Патрик 81'

Отметим, ответная игра между командами состоится 10 августа в Киеве. Примечательно, что с этого сезона в еврокубках не действует правило выездного гола.

Напомним, по итогам жеребьевки в раунде плей-офф отбора ЛЧ победитель противостояния "Генк" - "Шахтер" сыграет с "Монако" или "Спартой". Матчи этой стадии турнира  пройдут 17/18 и 24/25 августа. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" ударно начал сезон в чемпионате Украины. В последней игре дончане уничтожили ФК "Львов".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Шахтер, Лига Чемпионов, Футбол, ФК Генк.
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