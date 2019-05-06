Как выглядит дочь Виктора Леоненко (Фото) Экс-форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко уже несколько лет выступает в роли футбольного эксперта на телевидении, благодаря чему к его фамилии часто стали добавлять слово «скандальный». Однако, есть один человек, который всегда будет выступать не стороне бывшего футболиста – его дочь Олеся.