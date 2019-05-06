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Понедельник, 06.05.2019
Как выглядит дочь Виктора Леоненко (Фото)
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Как выглядит дочь Виктора Леоненко (Фото)

Экс-форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко уже несколько лет выступает в роли футбольного эксперта на телевидении, благодаря чему к его фамилии часто стали добавлять слово «скандальный». Однако, есть один человек, который всегда будет выступать не стороне бывшего футболиста – его дочь Олеся.
xsport.ua
Фото: Instagram
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