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Шарапова проиграла Кербер в третьем круге Australian Open-2018

Мария Шарапова - Анжелика Кербер
12:50 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Россиянка Мария Шарапова в третьем круге Открытого чемпионата Австралии уступила немке Анжелике Кербер (21) со счётом 1:6, 3:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты. 30-летняя уроженка Нягани, занимающая 61-е место в рейтинге WТА, исполнила 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки, реализовала 1 брейк-пойнт из 4 и проиграла 5 геймов на своей подаче. Мария совершила 15 виннеров, а Анжелика — 12.

Australian Open 2018: новости и результаты

В четвёртом круге Кербер сыграет либо с полькой Агнешкой Радваньской (26), либо с Се Шувэй из Тайваня.

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Новости спорта, Australian Open 2018, Анжелика Кербер, Мария Шарапова, Новости тенниса, Открытый чемпионат Австралии-2018, Теннис.
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