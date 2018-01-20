Шарапова проиграла Кербер в третьем круге Australian Open-2018

Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты. 30-летняя уроженка Нягани, занимающая 61-е место в рейтинге WТА, исполнила 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки, реализовала 1 брейк-пойнт из 4 и проиграла 5 геймов на своей подаче. Мария совершила 15 виннеров, а Анжелика — 12.

В четвёртом круге Кербер сыграет либо с полькой Агнешкой Радваньской (26), либо с Се Шувэй из Тайваня.