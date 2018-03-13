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Свитолина проиграла Суарес Наварро на теннисном турнире в Индиан-Уэллсе

Элина Свитолина
06:42 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Элина Свитолина досрочно завершила выступление на турнире вИндиан-Уэллсе.

Первая "ракетка" Украины и четвертый номер мировой классификации Элина Свитолина досрочно завершила выступление на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier Mandatory в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд $8,649 млн).

В поединке третьего круга соревнований Свитолина за полтора часа со счетом 5:7, 3:6 уступила 27-му номеру рейтинга WTA испанке Карле Суарес Наварро.

Тенисистки встречались в шестой раз и харьковчанка потерпела третье поражение в очном противостоянни с пиренейкой.

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