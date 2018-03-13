Свитолина проиграла Суарес Наварро на теннисном турнире в Индиан-Уэллсе

Первая "ракетка" Украины и четвертый номер мировой классификации Элина Свитолина досрочно завершила выступление на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier Mandatory в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд $8,649 млн).

В поединке третьего круга соревнований Свитолина за полтора часа со счетом 5:7, 3:6 уступила 27-му номеру рейтинга WTA испанке Карле Суарес Наварро.

Тенисистки встречались в шестой раз и харьковчанка потерпела третье поражение в очном противостоянни с пиренейкой.