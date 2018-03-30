Свитолина назвала главную причину поражения в матче с Остапенко в Майами

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина призналась, что чувствовала боль во время четвертьфинального матча турнира в Майами против Елены Остапенко, которая сбивала ей концентрацию. Слова украинки приводит официальный сайт WTA.

«Я сегодня плохо себя чувствовала, и боль была волнами. Это сбивало мне концентрацию в нужные моменты, а она отличный игрок, и против нее достаточно недоработать в мелочах – она свои шансы не упустит

В целом, я немного меняю свою игру в сторону большей агрессивности. Ну и в целом совершенствую игру. В этом и есть теннис – это постепенный прогресс. Мы играем почти каждую неделю, и поражения неизбежны. Но на проигранных матчах ты учишься, и это позволяет тебе двигаться вперед».