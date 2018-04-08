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Теннис. Мугуруса стала финалисткой турнира в Монтерее

Гарбинье Мугуруса
01:45 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса без проблем пробилась в финал турнира в Монтерее.

Испанка Гарбинье Мугуруса (1) стала финалисткой соревнований в Монтеррее (Мексика), победив румынку Ану Богдан (6) в двух партиях — 6:0, 7:5.

Поединок продолжался 1 час 20 минут. Экс первая ракетка мира трижды подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Богдан 4 эйса, 5 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.

За титул Мугуруса поспорит с венгеркой Тимей Бабош. Четвёртая сеяная в первом полуфинале победила американку Сачию Викери со счётом 1:6, 6:2, 6:2.

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Новости спорта, Гарбинье Мугуруса, Новости тенниса, Теннис.
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