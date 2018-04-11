В рейтинге Кубка Дэвиса сборная Украины опустилась на четыре строчки

В настоящий момент подопечные Андрея Медведева занимают 35-е место в списке лучших мужских теннисных команд мира.

Лидируют в рейтинге сборные Франции, Аргентины и Бельгии. За путевки в финал турнира в нынешнем году поспорят пары Испания - Франция и Хорватия - США.

Напомним, в начале февраля сборная Украины в Днепре проиграла Швеции и теперь 14-15 сентября проведет домашний поединок против португальцев в 1-м раунде плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны.

Команды Украины и Португалии встречались в Кубке Дэвиса четыре раза. Общий счет в статистике противостояний 2-2.