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Теннис. Димитров одолел Эрбера на турнире "Мастерс-1000" в Монте-Карло

Григор Димитров
04:41 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Болгарский теннисист Григор Димитров на пути в третий раунд турнира "Мастерс-1000" одолел Пьера-Югома Эрбера.

Болгарин Григор Димитров (4) пробился в третий раунд турнира категории «Мастерс-1000» в Монте-Карло, одержав волевую победу над французом Пьер-Югом Эрбером (Q) — 3:6, 6:2, 6:4.

Димитров выполнил 2 эйса, допустил 4 двойные ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету Эрбера 1 подача навылет и 3 реализованных брейк-пойнта из 3. Двойных ошибок у француза не было.

Следующим оппонентом Димитрова станет либо немец Филипп Кольшрайбер, либо испанец Альберт Рамос-Виньолас (15).

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Новости спорта, Григор Димитров, Мастерс-1000, Новости тенниса, Пьер-Югом Эрбер, Теннис.
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