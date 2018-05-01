Стаховский вышел в четвертьфинал престижного турнира в Чехии

Украинец в дуэте с Лукашем Росолом из Чехии в стартовом матче встретились с французской парой Антуан Хоан/Глеб Сахаров. Упорной выдался решающий тай-брейк, на котором теннисисты провели 24 розыгрыша. Итоговая победа Стаховским и рассола — 4:6, 7:6 (3), 13:11.

Примечательно, что для победы чешско-украинской паре понадобились 1 час и 39 минут.

Отметим, что в одиночном разряде, где посеян под вторым номером, киевлянин начнет борьбу матчем против Артура де Грефа из Бельгии.