Украинка Савчук проиграла в первом круге парного турнира в Праге

Украинская теннисистка Ольга Савчук прекратила борьбу на грунтовом турнире серии WTA International в Праге после первого круга. Украинка играла вместе с россиянкой Вероникой Кудерметовой и на этой стадии уступила обладателям wild card чешкам Барборе Стрыцовой и Барборе Штефковой со счетом 3:6, 5:7ю

Игра продолжалась 1 час 11 минут. За это время Штефков и Стрыцова сделали 1 эйс, 5 брейков и допустили 2 двойные ошибки. На счету Кудерметовой и Савчук 2 подачи навылет, 3 из 3 реализованных брейк-поинта и 2 ошибки при вводе мяча в игру.

Во втором круге Штефкова и Стрыцова сыграют против австралийско-российской пары Прискилла Хон/ Яна Сизикова.

Представительниц Украины в сетке парного турнира в Праге больше не осталось.