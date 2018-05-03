Серена Уильямс снялась с турнира в Мадриде

Серена Уильямс отказалась от участия в турнире в Мадриде, сообщает официальный сайт соревнований.

Также американка не сыграет на благотворительном мини-турнире. Место Серены на корте займет ее соотечественница Коко Вандевей.

"Сожалеем, что Серена не сможет сыграть. Желаем ей скорейшего восстановления. Она является одной из величайших чемпионок в нашем виде спорта, её появление на турнире всегда превращает соревнования в настоящее зрелище. Надеемся, что в будущем она вернется в Мадрид", — цитирует пресс-служба соревнований турнирного директора.