Украинка Костюк вышла во второй круг квалификации Уимблдона

15-летняя украинка Марта Костюк обыграла во вторник 24-летнюю Лорен Дэвис из США в стартовом круге квалификации Уимблдонского теннисного турнира (Великобритания) с общим призовым фондом 15 млн 982 тыс фунтов стерлингов.

Счет поединка, который продолжался 1 час 8 минут, - 6:3, 6:3.

В полуфинале квалификации Костюк также встретится с американкой - 26-летней Кристи Ан, которая сегодня была сильнее чилийки Даниэлы Сегель - 6:1, 6:3.

Напомним, в основной сетке Уимблдона-2018 за Украину в женском одиночном разряде сыграют Элина Свитолина, Леся Цуренко, Екатерина Бондаренко и Екатерина Козлова.