Украинская теннисистка Козлова узнала соперницу по первому кругу в Гуанчжоу

Украинская теннисистка Катерина Козлова выступит на турнире серии WTA International в китайской Гуанчжоу.

Украинка сыграет в первом круге против местной спортсменки Лу Цзяцзин, занимающей 189-е место в мировом рейтинге и пробившейся в «основу» через квалификацию. В прошлом году Катерина уже обыгрывала соперницу из Китая на турнире WTA 125k Series в Даляне, где она взяла титул.

В прошлом году Козлова также играла в Гуанчжоу. Украинка дошла до стадии четвертьфинала, где уступила будущей чемпионке Чжан Шуай из Китая.

Отметим, что на предыдущем турнире в японской Хиросиме украинская теннисистка дошла до второго круга.