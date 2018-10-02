Турнир в Пекине: результаты и расписание серии WTA

Открытый чемпионат Китая (China Open) — профессиональный теннисный турнир на хардовых кортах Пекинского Национального теннисного центра. С 2009 года женский турнир относится к серии WTA Premier Mandatory с призовым фондом около 6,3 миллионов долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 60 участниц.

Участницы от Украины: Элина Свитолина (6-й номер посева), Леся Цуренко, Даяна Ястремская (прошла квалификацию)

Первый раунд

Донна Векич (Хорватия) – Мария Саккари (Греция) 6:1, 6:4

Дарья Гаврилова (Австралия) – Петра Квитова (Чехия, 5) 6:2, 6:1

Юлия Гергес (Германия, 10) – Йоханна Конта (Великобритания) 6:2, 4:6, 6:3

Даниэль Коллинс (США) – Тимеа Бачински (Швейцария) 6:2, 3:6, 6:3

Алена Остапенко (Латвия, 12) – Магдалена Рыбарикова (Словакия) 6:4, 7:6

Александра Крунич (Сербия) – Элина Свитолина (Украина, 6) 0:6, 6:4, 7:6

Тимеа Бабош (Венгрия) – Су-Вэй Се (Тайвань) 6:2, 6:2

Сайсай Чжэн (Китай, WC) – Даяна Ястремская (Украина, Q) 6:4, 6:3

Анжелик Кербер (Германия, 3) – Кристина Младенович (Франция) 6:2, 6:2

Дарья Касаткина (Россия, 13) – Лаура Зигемунд (Германия) 3:6, 2:4 (отказ Касаткиной)

Андреа Петкович (Германия, Q) – Леся Цуренко (Украина) 2:6, 6:7(2)

Яфань Ван (Китай, WC) – Каролин Гарсия (Франция, 4) 6:7(10), 7:6(4), 3:6

Бернарда Пера (США, LL) – Мэдисон Киз (США, 17) 3:6, 4:6

Коко Вандевей (США) – Полона Герцог (Словения, Q) 2:6, 1:6

Симона Халеп (Румыния, 1) – Онс Жабер (Тунис, Q) 1:6 (отказ Халеп)

Дуань Ин-Ин (Китай, WC) – Доминика Цибулкова (Словакия) 3:6, 2:6

Анастасия Севастова (Латвия) – Ализе Корне (Франция) 6:4, 6:2

Кирстен Флипкенс (Бельгия) – Кати Болтер (Великобритания, Q) 4:6, 6:2, 7:5

Слоун Стивенс (США, 9) – Анастасия Павлюченкова (Россия) 6:7(8), 6:4, 6:4

Сорана Кырстя (Румыния, LL) – Кики Бертенс (Голландия, 11) 2:6, 0:6

Гарбинье Мугуруса (Испания, 14) – Екатерина Макарова (Россия) 6:0, 6:4

Каролина Плишкова (Чехия, 7) – Саманта Стосур (Австралия, WC) 6:4, 6:4

Юлия Путинцева (Казахстан, Q) – Карла Суарес-Наварро (Испания) 1:6, 0:6

Петра Мартич (Хорватия) – Барбора Стрыцова (Чехия) 6:2, 6:3

Александра Саснович (Беларусь) – Михаэла Бузарнеску (Румыния) 6:3, 6:1

Чжан Шуай (Китай) – Элиза Мертенс (Бельгия, 15) 6:1, 3:6, 6:3

Элисон ван Эйтванк (Бельгия) – Катерина Синякова (Чехия, Q) 5:7, 4:6

Белинда Бенчич (Швейцария) – Каролин Возняцки (Дания, 2) 2:6, 3:6

Зарина Дияс (Казахстан, Q) – Наоми Осака (Япония, 8) 4:6, 3:6

Второй раунд

Юлия Гергес (Германия, 10) - Леся Цуренко (Украина) 6:4, 4:6, 2:2 (отказ Цуренко)

Онс Жабер (Тунис, Q) - Донна Векич (Хорватия) 6:7(5), 4:6

Анастасия Севастова (Латвия) – Мэдисон Киз (США, 17) - неявка Киз

(2.10 07:40) Лаура Зигемунд (Германия) – Анетт Контавейт (Эстония) 6:2, 3:6

Слоун Стивенс (США, 9) – Сайсай Чжэн (Китай, WC) 6:1, 6:3

Доминика Цибулкова (Словакия) - Дарья Гаврилова (Австралия) 6:3, 6:3

(2.10 09:25) Александра Крунич (Сербия) – Катерина Синякова (Чехия, Q)

(2.10 10:00) Кирстен Флипкенс (Бельгия) – Кики Бертенс (Голландия, 11)

(2.10 10:15) Анжелик Кербер (Германия, 3) – Карла Суарес-Наварро (Испания)

(2.10 11:00) Даниэль Коллинс (США) – Наоми Осака (Япония, 8)

(2.10 11:45) Ван Цян (Китай, WC) - Алена Остапенко (Латвия, 12)

(2.10 12:30) Полона Герцог (Словения, Q) – Каролин Гарсия (Франция, 4)

(2.10 14:30) Гарбинье Мугуруса (Испания, 14) – Александра Соболенко (Беларусь)

(3.10 06:00) Тимеа Бабош (Венгрия) – Чжан Шуай (Китай)

(3.10 06:00) Каролина Плишкова (Чехия, 7) – Александра Саснович (Беларусь)

(3.10 06:00) Петра Мартич (Хорватия) – Каролин Возняцки (Дания, 2)