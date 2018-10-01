Цуренко получила травму спины и покидает турнир в Пекине
Новости спорта: Украинская теннисистка Леся Цуренко из-за травмы не смогла завершить потенциально успешный матч на турнире в Пекине против 10-й сеянной Юлии Гергес.
Леся Цуренко не смогла продолжить матч второго раунда турнира в Пекине против 10-й сеянной Юлии Гергес при равном счете в третьем сете. У украинки прихватило нижнюю часть спины, а врачи не смогли помочь ей вернуться в матч.
Unfortunately, @LTsurenko has to retire from the match with the scores poised at 2-2 in the decider - get well soon, Lesia!@JuliaGoerges advances! pic.twitter.com/LxJFYEFK9V
— WTA (@WTA) 1 октября 2018 г.
Цуренко проявила характер и имела реальные шансы пройти более именитую соперницу. Вторая ракетка Украины уступила в первом сете со счетом 4:6, но вытащила вторую партию в концовке со счетом 6:4. В решающем сете на момент ее травмы счет был равный, 2:2.
В первом раунде Леся Цуренко спокойно справилась с немкой Андреа Петкович.
Леся Цуренко (Украина) – Юлия Гергес (Германия, 10) 1:1 (4:6, 6:4, 2:2 (отказ))