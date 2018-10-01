Цуренко получила травму спины и покидает турнир в Пекине

Леся Цуренко не смогла продолжить матч второго раунда турнира в Пекине против 10-й сеянной Юлии Гергес при равном счете в третьем сете. У украинки прихватило нижнюю часть спины, а врачи не смогли помочь ей вернуться в матч.

Unfortunately, @LTsurenko has to retire from the match with the scores poised at 2-2 in the decider - get well soon, Lesia!@JuliaGoerges advances! pic.twitter.com/LxJFYEFK9V — WTA (@WTA) 1 октября 2018 г.

Цуренко проявила характер и имела реальные шансы пройти более именитую соперницу. Вторая ракетка Украины уступила в первом сете со счетом 4:6, но вытащила вторую партию в концовке со счетом 6:4. В решающем сете на момент ее травмы счет был равный, 2:2.

В первом раунде Леся Цуренко спокойно справилась с немкой Андреа Петкович.

Леся Цуренко (Украина) – Юлия Гергес (Германия, 10) 1:1 (4:6, 6:4, 2:2 (отказ))