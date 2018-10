Цуренко получила травму спины и покидает турнир в Пекине

Леся Цуренко не смогла продолжить матч второго раунда турнира в Пекине против 10-й сеянной Юлии Гергес при равном счете в третьем сете. У украинки прихватило нижнюю часть спины, а врачи не смогли помочь ей вернуться в матч.

Unfortunately, @LTsurenko has to retire from the match with the scores poised at 2-2 in the decider - get well soon, Lesia!@JuliaGoerges advances! pic.twitter.com/LxJFYEFK9V

— WTA (@WTA) 1 октября 2018 г.