Украинская теннисистка снялась с турнира в Гонконге

Леся Цуренко снялась с турнира в Гонконге из-за травмы спины, полученной в матче второго раунда турнира в Пекине, сообщает издание btu.org.ua.

Кроме этого турнира в расписании второй ракетки Украины до конца сезона стоит только один турнир – Кубок Кремля в Москве. Кроме Цуренко с турнира в Гонконге также снялась вторая сеянная Наоми Осака.

В данный момент Леся Цуренко занимает 27-е место в мировом рейтинге. Она завершает китайское турне с одной победой в трех матчах.