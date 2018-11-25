Сборная Хорватии - победитель Кубка Дэвиса-2018

Новости спорта: Сборная Хорватии стала победителем Кубка Дэвис-2018, в финале обыграв Францию.

Сборная Хорватии стала победителем Кубка Дэвис-2018. В финальном противостоянии балканцы сломили сопротивление Франции, которая являлась действующим чемпионом.

В четвертом матче встречи седьмая ракетка мира Марин Чилич в трех сетах обыграл 32-го номера мирового рейтинга Люку Пуиля — 7:6(3), 6:3, 6:3.

Теннисисты провели на корте 2 часа и 22 минуты. За это время Чилич выполнил 7 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-поинта. Его соперник сделал 10 эйсов, 2 раза не сумел ввести мяч в игру, а также не выиграл ни одного гейма на приеме.

Счет противостояния — 3:1. В первом поединке Борна Чорич обыграл Жереми Шарди, затем Чилич не оставил шансов Жо-Вилфриду Цонге. В парном матче Франция отставание сократила, после чего все тот же Чилич принес Хорватии трофей.

Таким образом, хорваты во второй раз в своей истории стали победителями самого престижного командного соревнования в теннисе. Ранее они выигрывали Кубок Дэвиса в 2005 году. При этом в 2016-м в финале уступили Аргентине.