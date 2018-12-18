Серена Уильямс: Меня слишком часто проверяют на допинг

Новости спорта: Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс недовольна слишком частыми проверками на допинг.

Американская теннисистка Серена Уильямс пожаловалась на слишком частые допинговые проверки.

"Бывает такое, что допинговые офицеры приходят в мой дом в пять часов утра и пытаются взять у меня анализы. Никогда не знаешь, когда они могут прийти. Думаю, что я слишком часто проверяюсь на предмет наличия допинга.

Не могу сказать, как часто проверяют других игроков, но меня такая интенсивная система раздражает. Знаю, что другим это тоже не слишком по душе", – приводит слова теннисистки Tennis World USA.

Напомним, за свою карьеру Серена 23 раза выигрывала турниры Большого шлема.