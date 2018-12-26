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Свитолина завершила подготовку к новому сезону

Свитолина завершила подготовку к новому сезону
11:25 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Первая ракетка Украины Элина Свитолина объявила о готовности начать новый сезон.

Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила предсезонную подготовку, о чем сообщила посредством своей странице в Instagram.

"Когда предсезонная подготовка наконец-то закончена. Ты собран и готов ехать. Пока", — написала Свитолина в Instagram.

Ранее Свитолина показала, как чередует силовые тренировки с танцами.

 
 
 
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When the pre season is FINALY OVER .. and you are all packed and ready to go Byeeeeee

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

Новый сезон Свитолина начнется на турнире в Брисбене (Австралия), который состоится с 30 декабря 2018 года по 6 января 2019 года.

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АТР, Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса.
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