Свитолина завершила подготовку к новому сезону

Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила предсезонную подготовку, о чем сообщила посредством своей странице в Instagram.
"Когда предсезонная подготовка наконец-то закончена. Ты собран и готов ехать. Пока", — написала Свитолина в Instagram.
Ранее Свитолина показала, как чередует силовые тренировки с танцами.
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When the pre season is FINALY OVER .. and you are all packed and ready to go Byeeeeee
Новый сезон Свитолина начнется на турнире в Брисбене (Австралия), который состоится с 30 декабря 2018 года по 6 января 2019 года.