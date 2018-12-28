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Легендарная теннисистка Навратилова считает, что Свитолина может выстрелить на мэйджорах

Легендарная теннисистка Навратилова считает, что Свитолина может выстрелить на мэйджорах
15:10 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: 18-кратная победительница турниров серии "Большого шлема" в одиночном разряде Мартина Навратилова поделилась ожиданиями от выступления теннисисток в 2019 году.

Легендарная спортсменка заявила, что дебютную победу на турнире Большого шлема может одержать украинка Элина Свитолина.

"Кто может выиграть свой дебютный трофей на турнирах "Большого шлема"? Думаю, это Арина Соболенко. Она продемонстрировала отличный теннис во второй половине прошлого сезона, а её тренер Дмитрий Турсунов очень нравился мне как игрок. Не сомневаюсь, что она пробьётся в топ-10 рейтинга в 2019 году, и, возможно, у неё что-то получится и на мэйджоре.

Ещё есть Элина Свитолина. Если она продолжит играть так, как на Итоговом чемпионате в Сингапуре, то сможет преуспеть и на "Шлемах". Думаю, многие её недооценивают, однако сейчас она в хорошей физической форме и действительно хочет побеждать. Я не удивлюсь, если в 2019 году её ждёт прорыв на мэйджорах", – заявила Навратилова.

Лучшим результатом Свитолиной является выход в четвертьфинал Australian Open и "Ролан-Гаррос".

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Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса, Мартина Навратилова.
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