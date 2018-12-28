Андерсон победил Надаля на выставочном турнире в Абу-Даби

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Кевин Андерсон, представляющий ЮАР, вышел в финал выставочного турнира в Абу-Даби. В полуфинале Андерсон в трёх сетах обыграл бывшую первую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля. Матч завершился со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 52 минуты. Для Надаля этот матч стал первым после травмы, которую он получил во время US Open.

В финале Андерсон, являющийся действующим победителем турнира в Абу-Даби, сыграет с победителем матча Карен Хачанов (Россия) — Новак Джокович (Сербия).

Выставочный турнир в Абу-Даби многие игроки рассматрив