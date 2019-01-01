Стало известно, с кем сыграет Свитолина на старте Брисбена

Соперницей Элины Свитолиной во втором раунде турнира в австралийском Брисбене станет Александра Саснович.
Белорусская теннисистка сегодня в матче 1/16 финала обыграла россиянку Анастасию Потапову (6:4, 7:5).
Саснович занимает 30-е место в рейтинге WTA и является второй ракеткой Беларуси после Арины Соболенко.
Поединок Свитолиной против Саснович состоится в среду, 2 января, начало — в 13:30.
Другая украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в четвертьфинал, обыграв сегодня австралийку Кимберли Биррелл (6:4, 6:3).