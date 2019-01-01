Скачать
Вторник, 01.01.2019
Happy New Year: как украинские и зарубежные спортсмены встретили Новый 2019 год
Happy New Year: как украинские и зарубежные спортсмены встретили Новый 2019 год
Новогодний рейтинг сильнейших шахматистов мира: украинка Анна Музычук - третья
Новогодний рейтинг сильнейших шахматистов мира: украинка Анна Музычук - третья
Спасения Бойко и Шуста - в лучших сейвах Лиги Европы (Видео)
Спасения Бойко и Шуста - в лучших сейвах Лиги Европы (Видео)
Усик - лучший боксер 2018 года по версии WBA
Усик - лучший боксер 2018 года по версии WBA

Стало известно, с кем сыграет Свитолина на старте Брисбена

Стало известно, с кем сыграет Свитолина на старте Брисбена
15:40 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина начнет защиту своего титула в Брисбене матчем против второй ракетки Беларуси.

Соперницей Элины Свитолиной во втором раунде турнира в австралийском Брисбене станет Александра Саснович.

Белорусская теннисистка сегодня в матче 1/16 финала обыграла россиянку Анастасию Потапову (6:4, 7:5).

Саснович занимает 30-е место в рейтинге WTA и является второй ракеткой Беларуси после Арины Соболенко.

Поединок Свитолиной против Саснович состоится в среду, 2 января, начало — в 13:30.

Другая украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в четвертьфинал, обыграв сегодня австралийку Кимберли Биррелл (6:4, 6:3).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Элина Свитолина, WTA, Теннис, Новости тенниса, Александра Саснович.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мейвезер победил Насукаву за две минуты
02 Мейвезер – Насукава: полное видео боя
03 Мейвезер – Насукава: видео нокаута
04 Усик - лучший боксер 2018 года по версии WBA
05 Коваленко назвал лучшего игрока 2018 года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь