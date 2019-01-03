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Леся Цуренко вышла в полуфинал турнира в Брисбене

Леся Цуренко вышла в полуфинал турнира в Брисбене
15:09 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта: Украинка Леся Цуренко выиграла свой третий матч подряд на кортах "Премьера" в Австралии.

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№27 WTA) выиграла поединок 1/4 финала на турнире серии Премьер в Брисбене.

В борьбе за выход в полуфинал украинка в двух сетах переиграла эстонскую теннисистку Анетт Контавейт (№20 WTA).

Брисбен. 1/4 финала

Леся Цуренко (Украина) – Анетт Контавейт (Эстония) – 7:5, 6:3

В полуфинале Леся встретится с Наоми Осакой из Японии.

Со следующей недели Цуренко поднимется как минимум на 24 позицию в мировом рейтинге, установив личный рекорд. Выше получится подняться только в случае выигрыша турнира.

Украинка поделилась эмоциями после победы в четвертьфинале "Премьера" в Брисбене.

"Мне очень нравится этот турнир, люди здесь, да и сама Австралия. Так что, для меня важно выступать здесь хорошо, - отметила Цуренко во время интервью на корте. - Конечно, мы привыкаем к тому, что у нас есть продолжительное межсезонье, когда мы просто тренируемся, хотя и розыгрыши тоже играем. Но в матчах ощущения, безусловно, другие. Я с нетерпением ждала старта сезона, чтобы уже сыграть несколько матчей, проверить все, над чем я работала.

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Некоторые победы с прошлого года дали мне уверенность, что я могу обыгрывать топ-соперниц. И теперь я чувствую себя все увереннее и увереннее. Надеюсь, что смогу сохранить этот настрой и на Australian Open.

Осака - отличная теннисистка, она так сфокусирована на каждом розыгрыше. У меня будет очень тяжелый матч, я это знаю. Но я буду готова. Как я и сказала, я в предвкушении от того, чтобы играть все больше и больше матчей".

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АТР, Леся Цуренко, Теннис, Новости тенниса.
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