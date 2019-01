Леся Цуренко вышла в полуфинал турнира в Брисбене

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№27 WTA) выиграла поединок 1/4 финала на турнире серии Премьер в Брисбене.

В борьбе за выход в полуфинал украинка в двух сетах переиграла эстонскую теннисистку Анетт Контавейт (№20 WTA).

Брисбен. 1/4 финала

Леся Цуренко (Украина) – Анетт Контавейт (Эстония) – 7:5, 6:3

В полуфинале Леся встретится с Наоми Осакой из Японии.

Со следующей недели Цуренко поднимется как минимум на 24 позицию в мировом рейтинге, установив личный рекорд. Выше получится подняться только в случае выигрыша турнира.

That's the match for @LTsurenko in Brisbane!

Beats Kontaveit 7-5, 6-3!#BrisbaneTennis pic.twitter.com/MkKKdfAIn8

— WTA (@WTA) 3 января 2019 г.